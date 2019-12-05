السلطة الوطنية للانتخابات تنظم يوما تكوينيا للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات الرئاسية

نظمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوما تكوينيا للقضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية على المستوى الوطني .

يأتي هذا اللقاء التكويني وفق عضو السلطة عيسى بلخضر ، إذ سمح بإعطاء تفاصيل إجراء العملية الانتخابية وكتابة المحاضر ودراسة الطعون الذي قال في ميكروفون القناة الأولى :" إن هذا اللقاء كان سانحة ليخاطب رئيس اللجنة الوطني المستقلة للانتخابات السيد شرفي للقضاة المكلفين برئاسة اللجان الولائية والبلدية ، الذين يكونون من المجالس القضائية ، لتبادل النقاشات في المستجدات القانونية التي تميزت بها هذه الدورة الانتخابية بحكم ما جرى من تعديلات قانونية ، أين كان النقاش مثمرا بحكم توفر التقانة الرقمية والرؤية واضحة مما افرز ارتياحا كبيرا من خلال متابعة القضاة باهتمام للشروحات المقدمة ، وذلك حرصا من السلطة المستقلة على خلق جو من التناغم والانسجام في نظر القضاة على مستوى التراب الوطني لتمر العملية الانتخابية يوم 12 ديسمبر في أجواء تنظيمية عالية الدقة والشفافية " .

وفي سياق ذي صلة ، أكد عضو السلطة ، عيسى بلخضر :" تعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضبط اللمسات الأخيرة لإنجاح المناظرة التلفزيونية المقررة مساء يوم الجمعة بين المترشحين الخمسة للرئاسيات".

المصدر:القناة الأولى / الإذاعة الجزائرية