اليونان تقرر طرد السفير الليبي على خلفية توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق الليبية

أعلنت الحكومة اليونانية ، اليوم الجمعة ، أنها قررت طرد سفير ليبيا لدى أثينا، محمد يونس المنفي، احتجاجا على مذكرة تفاهم أبرمتها حكومة الوفاق الوطني الليبية مع تركيا مؤخرا ، تقضي بترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت ، و تعزيز التعاون العسكري بين طرابلس و أنقرة.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس "إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" .

وبحسب الوزير دندياس فان مذكرة التفاهم التي وقعها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية - المعترف بها من قبل الأمم المتحدة - و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 27 نوفمبر المنصرم في مدينة اسطنبول التركية تشكل "انتهاك سافر للقانون الدولي".

وأكد رئيس الدبلوماسية اليونانية في الوقت ذاته أن طرد السفير الليبي "لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية " بين بلاده و ليبيا ، موضحا أن القرار جاء احتجاجا على توقيع مذكرة التفاهم التركية-الليبية.

وكانت أنقرة أعلنت مؤخرا أنها وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط إضافة لاتفاق خاص بتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

و أثار إعلان العثور على احتياطات من الغاز و البترول في جزيرة قبرص جنوب شرق منطقة البحر المتوسط خلافات بين نيقوسيا مدعومة باليونان و الاتحاد الأوروبي من جهة و أنقرة التي تسيطر على شمال الجزيرة القبرصية.

وجاء توقيع تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية بعد لجوء قبرص إلى محكمة العدل الدولية مؤخرا طلبا لما وصفته ب"حماية حقوقها السيادية ومواردها وثرواتها البحرية من الغاز الطبيعي وغيره من أطماع الجار التركي" بحسبها.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إن بلده "عازم وملتزم بحماية حقوقه السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة".و لقيت مذكرة التفاهم التركية الليبية رفضا من قبل دول الجوار من بينها قبرص و اليونان و مصر .

المصدر : وأج