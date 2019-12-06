تتويج أفلام جزائرية بمهرجان القدس السينمائي الدولي الرابع

توجت الأفلام الجزائرية "عرفان" و"أسوار القلعة السبعة" و"لعنة بين الظلال" بمهرجان القدس السينمائي الدولي الرابع الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الخميس بمدينة غزة بفلسطين, وفقا للمنظمين.

وفاز الفيلمان الروائيان الطويلان "عرفان" لسليم حمدي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفئة الأفلام الروائية الطويلة و"أسوار القلعة السبعة" لأحمد راشدي بجائزة أفضل إنتاج بينما حاز الفيلم الوثائقي القصير "لعنة بين الظلال" لعماد غجاتي جائزة أفضل فيلم لفئة الهواة.

ويتطرق "عرفان" -في 110 دقائق وهو أول فيلم روائي طويل لحمدي- لقصة المجاهدة يمينة (شافية بوذراع) وأختها التي استشهدت في ميدان الشرف وكذا حفيدها وخطيبته وأصدقائه وهم شباب مفعمون بالمواهب والحيوية ولكن دون آفاق مستقبلية.

و يروي من جهته فيلم راشدي في 180 دقيقة -والمقتبس عن رواية بنفس الاسم لمحمد معارفية- قصة نزاع بين فلاح جزائري (حسان كشاش) جرد من أراضيه ومعمر فرنسي استولى على هذه الأرض واعتبرها ملكه.

وحاز من جهة أخرى الفيلم التونسي "فتوى" لمحمود بن محمود جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل الجائزة الكبرى للمهرجان .

وتم منح الجوائز للفائزين في غياب مخرجي هذه الأعمال المتوجة بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ ثلاثة عشر عاما.

وكان مهرجان القدس السينمائي الدولي -الذي أسسته وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات ثقافية فلسطينية وعربية- قد عرف عرض 56 فيلما من 23 بلدا وقد جرت عروضه أيضا بالتوازي في عدة مدن عربية بينها الجزائر العاصمة.

المصدر : وأج