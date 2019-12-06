﻿حوادث المرور: وفاة أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين في ظرف أسبوع واحد بالبليدة

أسفرت حوادث المرور التي وقعت منذ بداية الأسبوع عبر اقليم ولاية البليدة عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين، حسبما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة ببلدية بوعينان (شرق البليدة) أين أسفر حادث مرور وقع مساء يوم الإثنين الماضي على مستوى طريق الشبلي- تاباينت بالمكان المسمى "الرايس" عن وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة (ثلاثة نساء و رجل) وكذا إصابة أب و أبنه.

ونجم هذا الحادث المروري المميت الذي وقع في حدود الساعة السابعة مساء عن إصطدام حافلة لنقل الطلبة بدون ركاب بسيارتين سياحيتين إحداهما كانت تقل ّأربعة أشخاص توفو بعين المكان، فيما لم يصب سائق الحافلة بأية أضرار، وفقا لذات المصدر.

من جهتها تدخلت كل من وحدتي الحماية المدنية لكل من دائرة العفرون وبلدية وادي جر (غرب الولاية) زوال أمس الخميس من أجل حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين عن مسارها على مستوى الطريق الوطني رقم أربعة الرابط بين العفرون و وادي جر.

وأسفر هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا، عن إصابة ثمانية عشر شخصا بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات والذين تم إجلاؤهم نحو مستشفى العفرون من أجل تلاقي العلاج.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية سجلت الأسبوع الفارط وقوع 50 حادثا مروريا أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 51 آخرين.

المصدر : واج