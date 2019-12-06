المناظرة التلفزيونية بين المترشحين على المباشر عبر الإذاعة الوطنية والقنوات التلفزيونية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 المبرمجة يوم الجمعة 6 ديسمبر ستبث على المباشر من خلال التلفزيون الجزائري و عبر كافة القنوات التلفزيونية و الخاصة و كذا الإذاعة الوطنية ابتداء من الساعة السابعة مساء .

وفي هذا الصدد أكد المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات علي ذراع في تسجيل للقناة الأولى، بأنه تم الإتفاق على أغلب النقاط المطروحة بعد نقاش جدي و أخوي بين ممثلي المترشحين ووصلنا إلى إقتراحات مقبولة لدى الجميع .

ويقول ذراع بأن الاتفاق تم على مناظرة تكون اليوم الجمعة ابتداء من الساعة السابعة والساعة السابعة ونصف تنطلق وتدوم تقريبا مابين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، يشارك في هذه العملية التلفزيون الرسمي وكل التلفزيونات المعتمدة في الجزائر في نقلها مباشرة.

من جهته ينتظر الشارع الجزائري متابعة هذه المناظرة بإهتمام كبير، خصوصا وأن هذه التجربة التي تعيشها الساحة السياسية الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.

للإشارة فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكدت بأن القنوات التلفزيونية الوطنية و الأجنبية الناقلة للبث المباشر لهذه المناظرة معفاة من كل الحقوق.

و أضاف البيان أن البث المباشر للمناظرة سوف يتم من طرف مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي على التردد التالي : -satellite Alcomsat-1@24.8 Ouest (المغرب العربي الكبير): 1236,49 MHzالتردد: الاستقطاب:أفقي DVB-S, QPSK, FEC3/4, debit symbole :5,13617 Mbaud: التعديل -satellite Eutelsat E7B@7 Est: (تغطية أوروبا و الشمال المغاربي ) على شبكة اروفيزيون Frèquence:11003,5 MHz التردد: الاستقطاب :عمودي DVB-S2,8PSK,FEC3/4,debit symbole:4,9373 Mbautالتعديل: .