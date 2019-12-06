الجزائر بطلة العرب في الدراجات الهوائية للمرة الثالثة على التوالي

أحرز الدراجون الجزائريون خلال اليوم السابع و الأخير للبطولة العربية للدراجات على الطريق، ميدالية برونزية في الفردي و أخرى فضية "حسب الفرق" خلال السباق على الطريق الذي جرى اليوم الجمعة بالإسكندرية "مصر" في ختام المنافسات من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.

ففي سباق الفردي نال ياسين حمزة ميدالية برونزية بعد قطعه خط الوصول في المركز الثالث ليمنح الجزائر في نفس الوقت ميدالية فضية "حسب الفرق". و شارك في هذا السباق 34 دراجا تنافسوا على مسافة 156 كلم، في مسلك مغلق طوله 26 كلم، تم قطعه ست مرات.

و تنهي الجزائر البطولة العربية 2019 في صدارة الترتيب العام بمجموع 17 ميدالية (7 ذهبيات و 7 فضيات و 3 برونزيات) متقدمة على التوالي منتخبي الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني ومنتخب مصر ثالثا . وبهذه الحصيلة يكون المنتخب الجزائري حامل لقب النسخة الماضية، قد حقق هدفه بالاحتفاظ بلقبه.

وخلال النسخة السابقة ، التي جرت بشرم الشيخ المصرية ، نالت الجزائر المرتبة الأولى في الترتيب النهائي برصيد 17 ميدالية: 10 ذهبيات، 4 فضيات و3 برونزيات.

و كانت المنتخبات الجزائرية للأشبال و الأواسط و الكبريات قد غادرت صبيحة اليوم الجمعة الإسكندرية في اتجاه القاهرة ومنها إلى الجزائر عشية اليوم ، فيما ينتظر أن يغادر منتخب الأكابر لاحقا الأراضي المصرية للعودة إلى أرض الوطن.

