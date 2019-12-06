أوبيب + تخفض إنتاج النفط إلى نصف مليون برميل يوميا

توج اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط و البلدان غير الأعضاء، على رأسهم روسيا ،المنعقد اليوم بفيينا (النمسا) بالاتفاق على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا، قصد دعم أسعار الخام.و بذلك سيبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها 7ر1 مليون برميل يوميا، حسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع للبلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط و البلدان غير الأعضاء.

بالإضافة إلى ذلك ، "ستواصل العديد من الدول المشاركة، وخاصة المملكة العربية السعودية مساهماتها الطوعية الإضافية، و سيكون هذا التعديل الإضافي ساري المفعول اعتبارا من 1 يناير 2020 ويخضع للتوافق التام من قِبل كل دولة مشاركة في إعلان التعاون"، حسب ذات المصدر و تعتزم المنظمة وحلفائها في إطار ما يسمى " أوبك+" عقد اجتماع غير عادي في السادس (6) مارس المقبل بفيينا، علما أن آجال اتفاق تخفيض الإنتاج تنتهي في 31 مارس 2020.

و سيسبق هذا الاجتماع غير عادي الاجتماع ال18 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك-خارج أوبك بفيينا و المكونة من سبعة بلدان أعضاء في منظمة أوبك (الجزائر و العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فينزويلا) و بلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا و كازاخستان).

أما بالنسبة للاجتماع الــــ 178 العادي لندوة منظمة الأوبيب فقد تمت برمجته ل 10 يونيو 2020 بالعاصمة النمساوية.وكانت منظمة أوبيب قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على خفض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر بخفض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان الأوبيب و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها.

و تم تمديد هذا الاتفاق لفترة إضافية تمتد من 1 يوليو 2019 إلى غاية 31 مارس 2020 خلال اجتماعات أوبك المعقدة في يوليو الفارط بفيينا.و مع التخفيضات الإضافية التي أقرتها المنظمة و حلفائها اليوم فان إجمالي تخفيضات الإنتاج يصل إلى 7ر1 مليون برميل يوميا.

كما كان الاجتماع السابع لأوبيب فرصة للمشاركين التأكيد مجددا على تركيزهم المستمر على أساسيات سوق النفط المستقر والمتوازن ، وذلك لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

و من أجل مراقبة التنفيذ العادل في الوقت المناسب والمنصف لتخفيضات الإنتاج التي تم إقرارها طُلب من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مواصلة رصد تنفيذها وتقديم تقرير إلى الاجتماع ، بدعم من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبيب.

المصدر : وأج