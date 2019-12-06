﻿تسجيل 460 قتيلا وأزيد من 20 ألف مصاب منذ بداية الاحتجاجات في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق هذا الجمعة، أن إجمالي حصيلة الضحايا في المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ شهر أكتوبر الماضي قد بلغت 460 قتيلا وأكثر من 20 ألف مصاب.

ونقل الإعلامي العراقي عن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، أن"عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلا، أطلق سراح أغلبهم، غير أن ما يقارب 160 آخرين لا زالوا رهن الاعتقال".

وأضاف أنه"تم تسجيل طلبات بحث حول مفقودين ومختطفين بحدود 23 شخصا، أحيلت جميعها على الإدعاء العام للتحقيق".

وبخصوص وقوع حالات طعن بالسكاكين طالت عددا من المتظاهرين، قال السؤول العراقي، أن"موضوع الطعن باستهداف المتظاهرين لا زال غير مؤكد رسميا بالنسبة لمفوضية حقوق الإنسان رغم وجود معلومات قوية حول ذلك".

ويشهد العراق مظاهرات حاشدة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تطالب بإجراء إصلاحات دستورية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، تخللتها أعمال عنف وإشتباكات مع قوات الأمن، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

المصدر : واج