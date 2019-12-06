حكيم بوديس : السلطة استثمرت في الصناعة الصيدلانية " دون مرافقتها بالتكوين "

أكد رئيس قسم الصيدلة الصناعية بالفيدرالية الوطنية للصيدلة ، حكيم بوديس هذا الجمعة بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية إستثمرت في الصناعة الصيدلانية"دون مرافقتها بالتكوين"في هذا الاختصاص.

وأوضح ذات الخبير على هامش الملتقى الوطني الرابع للفيدرالية الوطنية للصيدلة الذي انعقد تحت شعار"الآفاق الجديدة للصيدلة بالجزائر"أن الصناعة الصيدلانية"حققت قفزة نوعية منذ 20 سنة لكن السلطات العمومية لم ترافقها بالتكوين في هذا الاختصاص"، مشيرا في هذا الإطار إلى"350 مشروع في عدة إختصاصات لها علاقة بالصيدلة من بينهم 85 مشروع في الأدوية و 62 مخبر في التحليل الطبية ".

وشدد بالمناسبة على ضرورة وضع لجان تعمل لتطوير التكوين في مجال الصناعة الصيدلانية حتى"لا تبقى الفجوة بين الاستثمار في هذه الصناعة والتكوين".

وعبر ذات المختص عن أمله أن"تشرع الجامعات الوطنية، سيما كليات الصيدلة في التكوين في اختصاص الصيدلة الصناعية، في القريب العاجل وذلك لتلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال والتي ظلت تعيق صناعة الأدوية بالجزائر".

ودعا الأستاذ بوديس بالمناسبة إلى"ضرورة التكوين في هذا المجال من خلال برنامج خاص للإعطاء دفعا جديدا للصناعة الصيدلانية الوطنية الفتية".

وأشار من جانبه كمال منصوري، أستاذ مساعد بكلية الصيدلة بجامعة الجزائر، إلى الصيدلة العيادية هذا الإختصاص الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنتين وتخرجت منه حتى الآن دفعتان فقط في انتظار توسيع هذا الاختصاص إلى كليات الصيدلة الوطنية الـــ11 المتواجدة عبر الوطن.

واعتبر الأستاذ منصوري التكوين في الصيدلية العيادية "ضرورة تفرض نفسها نظرا للخدمة التي تقدمها في شبكة العلاج والدور الذي يلعبه الصيدلي ضمن هذه الشبكة"، مؤكدا بأن الطبيب الواصف "يقوم بدوره في وصف الأدوية والعون شبه الطبي في متابعة تناول المريض لهذه المواد الحيوية وفي حالة تسجيل اختلالات في تناولها يتدخل الصيدلي، سواء لتوجيه الطبيب حول نوعية الأدوية أو تكوين العون شبه الطبي حول احترام مواعيد تناولها، إضافة إلى تحسيس المريض حول ضرورة تناولها وهذه العملية كلها تتم بالوسط الاستشفائي".

أما خارج المستشفى وبعد مغادرة المريض هذا الوسط، فإن الصيدلي"يلعب دولا فعالا في تحسيس المواطن حول ضرورة تناول علاجه وضمان متابعة جيدة له".

وأكد بدوره رئيس الفيدرالية الوطنية للصيدلة الأستاذ رضا ججيك أن الفيدرالية "اختارت مواضيع حساسة بالنسبة لهذا اللقاء، سواء كانت إختصاصات مطبقة بالجزائر أو تسجل عجزا فيها لتحسين إختصاص الصيدلة وفق التطورات الحاصلة في الميدان"، موضحا بأنه سيتم"الاستفادة من خبرة بعض الدول الأجنبية التي حققت تقدما كبيرا في اختصاص الصيدلة".

المصدر : وأج