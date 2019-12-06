إنهزم فريق شبيبة القبائل أمام مضيفه الترجي التونسي

06/12/2019 - 22:13

إنهزم فريق شبيبة القبائل أمام مضيفه الترجي التونسي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول : 0-0)، سهرة هذا الجمعة بملعب رادس (تونس)، لحساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات (المجموعة الرابعة) لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، لاعب الوسط الهجومي أنيس بدري في الدقيقة ال73 من ركلة جزاء.

وانتهت المقابلة الثانية للمجموعة الرابعة بفوز الرجاء البيضاوي المغربي، خارج الديار، على حساب فيتا كلوب الكونغولي بواقع 1-0.

في ختام الجولة الثانية، إنفرد الترجي بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط كاملة، بينما تتقاسم الشبيبة الصف الثاني مع الرجاء برصيد 3 نقاط، ويتذيل فيتا كلوب الترتيب بدون رصيد.

وتلعب الجولة الثالثة لهذه المجموعة الرابعة يومي 27 و 28 ديسمبر، حيث تتنقل الشبيبة إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي، في حين يستضيف الترجي التونسي فيتا كلوب الكونغولي.

المصدر : واج 

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رياضة, كرة القدم

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