رئاسيات 12 ديسمبر: انطلاق عملية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج

انطلقت هذا السبت عملية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج لاختيار رئيس الجمهورية حيث يدلي أفراد الجالية بأصواتهم ضمن إجراءات تنظيمية محكمة تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي وفرت كل الشروط لضمان إنجاح هذا الموعد.

وفي هذا الصدد تحصي بلجيكا أزيد من 16 ألف ناخب من الجالية الجزائرية في هذا البلد، حيث أكد ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قناوي عمر ان جميع التدابير اتخذت لإجراء الانتخابات بكل نزاهة في انتظار قدوم الناخبين".

وفي تونس شرع أزيد من 19 الف ناخب في الادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد .

وأكد موفد الإذاعة الى تونس وليد ليتيم:" انه تم فتح مكتبين للتصويت على مستوى القنصلية العامة بالعاصمة تونس يضمان أزيد من 3440 ناخبا يشرف عليهما 14 مؤطرا وقد تم توفير كل الشروط اللازمة عبر جميع المكاتب لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف".

وبمدينة ليون الفرنسبة وحسب القنصل العام للجزائر بليون عبد الكريم سراي تم تسجيل إقبال عادي كبقية المواعيد الانتخابية السابقة

و حسب البطاقية الانتخابية الوطنية الالكترونية التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فان 914.308 ناخب مسجل على مستوى المراكز الديبلوماسية و القنصلية في الخارج شرعوا ابتداء من اليوم السبت في أداء واجبهم الانتخابي.

و كان المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، قد صرح الخميس الماضي أن انطلاق التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج سيكون يوم السبت 7 ديسمبر مضيفا أنه بالنسبة للمكاتب المتنقلة فان التصويت سينطلق 72 ساعة قبل اقتراع 12 ديسمبر القادم.

و من جهته، أكد رئيس السلطة محمد شرفي أن عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت من 12 الى 17 أكتوبر المنصرم أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

و بخصوص تأطير العملية الانتخابية، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن السلطة جندت مجموع 501.031 مؤطر، منهم 456 مؤطر للجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج و نظمت دورات تكوينية لفائدة المؤطرين من اجل السير الحسن للعملية الانتخابية في داخل وخارج الوطن والتي تتواصل الى غاية ال12 ديسمبر المقبل.

و على المستوى الوطني، تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت من بينها 135 مكتب متنقل فيما بلغ عدد مراكز التصويت 13.181 مركزا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية