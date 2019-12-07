مالي: الجيش يقتل 5 إرهابيين ويدمر قاعدة عسكرية للإرهاب وسط البلاد

أعلن الجيش المالي عن مقتل خمسة إرهابيين وتدمير قاعدة عسكرية إرهابية قرب مدينة "موبتي",وسط البلاد.

وذكر بيان للقوات المسلحة المالية امس السبت, أن وحدة من الجيش المالي "تعرضت لهجوم من إحدى الجماعات المسلحة عند مدخل منطقة /بارو / قرب مدينة /موبتي/ , وبعد مطاردتهم تم تدمير قاعدة إرهابية وقتل خمسة إرهابيين".

وكان الجيش المالي قد دمر الخميس الماضي قاعدة للإرهابيين قرب منطقة "موبتي", واعتقل ثلاثة إرهابيين وأحرق عشرين دراجة نارية.

يذكر ان القوات المسلحة في مالي دمرت قاعدة للجماعات الارهابية المسلحة و "حيدت" ارهابيين اثنين في وسط البلاد.

واوضح البيان , ان القوات المسلحة المالية دمرت قاعدة للارهابيين بين /وو / و /ماندولي /في منطقة /موبتي/, و تم تحييد ارهابيين اثنين و أسر ثلاثة أخرين و اضرام النار في عشرين دراجة نارية.

وقد تمت هذه العملية بعد انفجار لغم ارضي يوم 2 ديسمبر الماضي , مخلفا قتيلين و سبعة جرحى في صفوف القوات المسلحة المالية في منطقة "موبتي" التي غالبا ما تقع القوات المسلحة المالية ضحية الكمائن و المتفجرات التقليدية وتعاني مالي من انفلات أمني أدى إلى قتل آلاف الأبرياء بسبب نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة.

المصدر: واج