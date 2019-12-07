رحيل المغني القبائلي مصباح محند امزيان عن عمر يناهز 62 سنة

توفي الملحن و المغني القبائلي مصباح محند امزيان ، الجمعة بالبويرة، عن عمر يناهز ال62 سنة بعد معاناة مع المرض حسب ما علم السبت من محيطه العائلي .

توفي الفقيد بمستشفى البويرة الذي نقل اليه ساعات قليلة قبل وفاته حسب ما اكده حميد الاخ الاكبر للمرحوم .

ومصباح محند امزيان من مواليد 1957 باث لقصر و بدا مشواره الفني في بداية سنة 1980 حيث اصدر اغنيته الاولى في نفس العام بعنوان "تقيتارثو" (قيتارتي) و التي عرفت نجاحا كبيرا.

وقد كان الفقيد الذي يعد من اشهر عازفي القيتارة في الغناء القبائلي عصاميا وقد ابدى اهتماما بالفن وبالعزف منذ الطفولة حيث صنع بنفسه قيتارته الاولى باستعمال بعد المواد البسيطة .

ولقيت اغانيه اقبالا كبيرا لاسيما من قبل الشباب حيث اعاد غناءها الكثير منهم . احيا الفقيد الكثير من الحفلات في الجزائر و ايضا بالخارج .و قد عمل طيلة مشواره الفني على التعريف بالأغنية القبائلية وترقيتها حيث اضفى على اللحن القبائلي لمسته الخاصة .

سيورى الفقيد الثراء ظهر اسبت بمقبرة اث لقصر جنوب شرق البويرة حسب ما صرح به اقاربه.