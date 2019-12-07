دادة موسى بلخير: ملف البكالوريا المهنية على طاولة الوزير الاول هذا الاثنين

﻿ كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، السبت بالجزائر العاصمة، أن ملف البكالوريا المهنية جاهز وسيوضع على طاولة الوزير الاول يوم الاثنين المقبل.

وأوضح الوزير في رده على الصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات أن "ملف البكالوريا المهنية كامل متكامل" و سيتم "وضعه على طاولة الوزير الاول يوم الاثنين المقبل".

وبالمناسبة ذكر الوزير بالخطوات التي قطعها هذا الملف, مشيرا الى تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية, والتي تهدف إلى جعل المسار المهني أكثر جاذبية لدى التلاميذ وأوليائهم, نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وحسب الوزير تكفلت هذه اللجنة بـ"إعادة تنظيم مسار التعليم المهني" بالتنسيق مع قطاع التربية و التعليم العالي والبحث العلمي و كذا المديرية العامة للوظيفة العمومية وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي التي أسداها خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 24 يوليو الماضي بهدف جعل المسار المهني أكثر جاذبية عند التلاميذ وأوليائهم".

وبالمناسبة , قال الوزير ان "أمله كبير في هذه البكالوريا " في تكوين جيل يجمع بين النظري والتطبيقي"ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

للإشارة , كان الوزير قد أكد أن البكالوريا المهنية سيكون لها نفس مستوى البكالوريا العادية وتخص التلاميذ الناجحين وليس الراسبين الذين سيواصلون مسار التكوين المهني المتبع حاليا, موضحا أن هذه البكالوريا "تخص التلاميذ في السنة الرابعة متوسط أو الأولى ثانوي" وتتيح للناجحين استكمال المسار التعليمي في التعليم العالي المهني بنظام أل أم دي.

المصدر: واج