﻿نفط : سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 81ر64 دولارا للبرميل

ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خاماتها بلغ 81ر64 دولارا للبرميل يوم الخميس الفارط، مقابل 39ر63 دولارا يوم الأربعاء، مسجلا بذلك ارتفاعا بواقع 42ر1 دولارا.

وتضم سلة خامات أوبكن التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج للمنظمة، 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، وجينو الكونغولي.

وفي نفس اليوم، إرتفع سعر خام برنت لشهر فبراير ب39 سنتا حيث بلغ 39ر63 دولار للبرميل، بينما استقر سعر خام تكساس لشهر يناير عند 43ر58 دولارا للبرميل.

ونظرا لعدة عوامل منها تباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي، وإرتفاع مستوى مخزون الخام وهشاشة أسعار النفط في الأسواق العالمية، إتفقت اوبك وحلفائها من خارج المنظمة، يومي الخميس والجمعة الماضيين بفيينا على تخفيض إضافي للإنتاج بـنحو 500 ألف برميل، تضاف على التخفيض الحالي اعتبارا من العام القادم، والبالغ مليون و 200 ألف برميل.

وبذلك يصل إجمالي حجم التخفيضات الجديدة الى 7ر1 مليون برميل يوميا، ما يمثل 7ر1 بالمئة من الانتاج العالمي.

وتسعى دول أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، منذ 2016، والتي تضخ ما يزيد على 40 بالمئة من النفط العالمي،الى تقليص حجم الانتاج بهدف دعم الأسعار وإحلال توازن في السوق بين العرض والطلب.

المصدر : واج