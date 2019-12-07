طاقات متجددة : الرئيس المدير العام لسونلغاز يؤكد ارادة الجزائر في الانضمام مجددا لمبادرة ديزرتاك الصناعية لطاقة الصحراء

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان هناك ارادة في الانضمام مجددا الى المبادرة ديزرتاك الصناعية لطاقة الصحراء (Dii Desert Energy) المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة.

و أوضح بولخراص في كلمة القاها بمناسبة الطبعة ال24 "ليوم الطاقة" ان "المجلس الوزاري الاخير قد كلف سونلغاز بإنجاز برامج لتطوير الطاقات المتجددة بالنظر الى اهمية المورد الشمسي الذي تتوفر عليه الجزائر و كذا بالنظر الى شساعة مساحتها".

و أضاف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز "انني انوه في هذا الصدد بإنشاء محافظة للطاقات المتجددة و اريد ان اذكركم هنا بالإرادة التي تحدونا في الانضمام مجددا الى مبادرة ديزرتاك الصناعية لطاقة الصحراء .

و تابع قوله ان "تعاوننا مع ديزرتاك الصناعية لطاقة الصحراء يكتسي اهمية كبيرة لأننا حددنا اهدافا طموحة و واعدة في مجال الطاقات المتجددة و نحن عازمون على جعل السنوات ال20 القادمة عهدا لانتشار الطاقات الدائمة للبلاد".

للتذكير ان وفدا عن قطاع الطاقة يتكون من مسؤولين عن لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و سونلغاز و محافظة الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية قد شارك مؤخرا في المنتدى ال10 العربي الالماني للطاقة ببرلين (المانيا).

و قد تم اقامة هذا المنتدى بالموازاة مع القمة ال10 حول الريادة الطاقوية من تنظيم مبادرة ديزرتاك الصناعية لطاقة الصحراء تحت شعار "الانتقال الطاقوي في العالم العربي".

و كانت وزارة الطاقة قد اكدت بان الجزائر ابدت اهتمامها بالتعاون مع المجمع الالماني ديزرتاك (Desertec) من اجل تعزيز قدرات انتاج الطاقة من اصل متجدد و ادماجها بشكل افضل في النظام الكهربائي الجزائري.

كما ترى الجزائر ان الاهداف الاساسية لهذا التعاون تخص توجيه و انجاز دراسات تقنية و اقتصادية من اجل الاستفادة بشكل اكبر من قدرات طاقة الشمس و الرياح و تعميم الطاقات المتجددة و ترقية مشاريع مشتركة لتطوير الطاقات المتجددة على المستوى الوطني و الدولي و التعزيز المشترك للبحث في مجال تصنيع و تركيب و استغلال و تخزين الطاقات المتجددة.

كما يتعلق الامر بالدراسة المشتركة للسبل و الوسائل الكفيلة بولوج الاسواق الخارجية من اجل تصدير الكهرباء ذات المصادر المتجددة و تعزيز الشراكة في مجال التكوين في صناعة الطاقات المتجددة و تحويل المهارات و التكنولوجيا.

في ذات السياق اعلنت الوزارة عن التوقيع المقبل على مذكرة تفاهم بين الفاعلين الوطنيين في قطاع الطاقة و هذه المنظمة.

تجدر الاشارة الى ان مجموعة من كبريات المؤسسات الالمانية الموحدة ضمن الاتحاد الدولي لطاقة الصحراء (المعروفة آنذاك تحت اسم "المبادرة الصناعية ديزرتاك (Desertec Industry Initiative) قد اطلقت في 2009 فكرة حول تجسيد مشاريع لطاقة الشمس و الرياح في صحراء شمال افريقيا و الشرق الاوسط.