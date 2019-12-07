﻿العراق : 465 قتيلا ونحو 20 ألف مصاب منذ بداية التظاهرات المطالبة بإصلاحات

إرتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات التي انطلقت بالعراق منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن, إلى 465 قتيلا في عموم البلاد.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن حصيلة أحداث التظاهرات منذ انطلاقها بلغت 465 قتيلا، مضيفا أن عدد المصابين بلغ حوالي 19812 حالة تنوعت بين إصابات مباشرة واختناق، وصولا إلى الطعن.

وكان 23 متظاهرا قتلوا وأصيب 127 آخرون بجروح متفاوتة إثر هجوم مسلحين مجهولين على المتظاهرين أمس الجمعة في ساحة /الخلاني/ وقرب جسر /السنك/ وسط العاصمة بغداد.

من جهة أخرى, أعلنت خلية الإعلام الأمني تدمير 11 وكرا و3 أنفاق تابعة لعناصر تنظيم "داعش" غربي /حقول علاس/ و /جبال حمرين/ شمال العراق ضمن عملية "إرادة النصر".

وذكرت في بيان صحفي أن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت في مرحلتها السابعة وخلال تطهير وتفتيش المناطق الواقعة غربي /حقول علاس/ وعلى السفح الغربي لـ /جبال حمرين/، من تدمير 11 وكرا و3 أنفاق والعثور على كميات من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة، والعبوات الناسفة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية مما دفع رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الى الاستقالة.