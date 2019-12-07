رابطة أبطال إفريقيا : تعادل إتحاد الجزائر أمام مضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي

تعادل إتحاد الجزائر أمام مضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 0-0),اليوم السبت بالعاصمة لواندا، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد في النتيجة عبر اللاعب بن شاعة في الدقيقة ال54، قبل أن يعدل أصحاب الضيافة الكفة في الدقيقة ال64.

ولحساب نفس الجولة، يستقبل الوداد البيضاوي المغربي نادي ماملودي سانداونز من جنوب افريقيا، اليوم السبت (00ر20).

ويحتل الاتحاد مؤقتا المرتبة الثانية برصيد نقطتين خلف ماملودي سانداونز (3 نقاط / ناقص مباراة)، بينما يتواجد الوداد البيضاوي (ناقص مباراة) و بيترو أتليتيكو, في المراتب الثالثة والرابعة على التوالي برصيد نقطة واحدة.

وكان فريق اتحاد الجزائر قد تعادل أمام الضيف الوداد البيضاوي بنتيجة 1-1 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، يوم السبت الفارط، ضمن فعاليات الجولة الأولى.

ولحساب الجولة الثالثة المقرر اجراؤها يومي 27و28 ديسمبر، يستقبل اتحاد العاصمة داخل قواعده نادي ماملودي سانداونز، بينما يلاقي الوداد البيضاوي، الضيف الأنغولي بيترو أتليتيكو.

وكان ممثل الجزائر الثاني في المنافسة القارية، شبيبة القبائل، قد إنهزم أمس الجمعة أمام مضيفه الترجي التونسي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول : 0-0)، بملعب رادس (تونس)، لحساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات (المجموعة الرابعة).

المصدر : واج