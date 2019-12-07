الجولة الـ13 : شباب بلوزداد يعمق الفارق في الصدارة والملاحق يسقط ببلعباس

عمق فريق شباب بلوزداد الفارق في صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بفوزه على الضيف شبيبة الساورة (1-0)، مستغلا خسارة ملاحقه المباشر مولودية الجزائر في بلعباس أمام الاتحاد المحلي (1-3)، فيما عاد نجم مقرة بفوز ثمين من العاصمة أمام نصر حسين داي، في الوقت الذي سجل فيه وفاق سطيف عودة قوية، لحساب الجولة الـ13 التي جرت اليوم السبت والمتواصلة يوم الثلاثاء.

وفي لقاء صعب، حقق شباب بلوزداد فوزا مهما على الضيف شبيبة الساورة بفضل مخالفة مباشرة من المبدع أمير سعيود، وهو ما سمح لتشكيلة "العقيبة"برفع رصيدها إلى 28 نقطة معمقة الفارق عن أقرب الملاحقين بأربع خطوات، في حين، تحتل الساورة المركز الثالث مؤقتا مناصفة مع مولودية وهران ب19 نقطة.

بالمقابل، سجل الملاحق مولودية الجزائر سقوطا مدويا في بلعباس أمام الاتحاد المحلي (3-1)، فبعدما كان"العميد"السباق لافتتاح باب التهديف عن طريق علاتي، إلا أن أبناء "المكرة"عادوا ليقلبوا الموازين لفائدتهم بفضل المتألق بلحوسيني الذي أمضى على ثنائية.

وبهذا يتجمد رصيد المولودية في 24 نقطة، إلا أنه يبقى في المرتبة الثانية، بينما يرتقي "العباسية"إلى الصف الثامن ب16 نقطة رفقة أهلي البرج.

من جهته، عاد نجم مقرة بفوز ثمين من العاصمة بعدما أطاح بنصر حسين داي (1-0)، مما سمح له بالتنفس قليلا، ليلتحق ب"النصرية"وأولمبي الشلف في المركز ال13 بمجموع 12 نقطة.

من جانب آخر، حقق وفاق سطيف الاستفاقة بتسجيله لفوز عريض على الضيف جمعية عين مليلة برباعية كاملة، أمضى ثنائية منها، المالي ماليك توري.

وبهذا يبتعد الوفاق من مناطق الخطر باحتلاله الصف العاشر ملتحقا باتحاد الجزائر وبمجموع 14، أما الجمعية فتبقى في المركز الخامس ب18 نقطة.

وفي مباراة أخرى، فوت اتحاد بسكرة فرصة إستضافته لأهلي برج بوعريريج، واكتفى بالتعادل معه دون أهداف، غير أن النتيجة سمحت ل"البساكرة"بالانفراد بالمرتبة 12 وبرصيد 13 نقطة، مستغلا سقوط"شريكه"في نفس المركز، نصر حسين داي، على أرضه.

أما الأهلي"البرايجي"فيتواجد في المرتبة الثامنة ب16 نقطة مقتربا من شبيبة القبائل صاحبة المركز السابع والتي تمتلك 17 نقطة.

بالمقابل، تستضيف الشبيبة القبائلية فريق مولودية وهران يوم الثلاثاء 10 ديسمبر دون جمهور، في الوقت الذي تأجل فيه لقاءي نادي بارادو - شباب قسنطينة وأولمبي الشلف - إتحاد الجزائر لوقت لاحق، بسبب مشاركة "الباك" والاتحاد في المنافسات القارية.

المصدر : واج