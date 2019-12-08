الجزائر تنتخب عضوا باللجنة القيادية للمعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي"

تم انتخاب الجزائر, خلال اجتماع المشاركين الدوليين, عضوا في اللجنة القيادية بالمعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي", حسبما أفاد به, بيان لمصالح الوزارة الأولى.

وحسب ذات المصدر فإن "هذا الانتخاب جاء اعترافا بمصداقية عمل الجزائر في عالم المعارض الدولية".

وتتكون اللجنة من محافظين عامين منحدرين من 30 بلدا من إجمالي 170 دولة عضوا في المكتب الدولي للمعارض (BIE), وهي بمثابة "الشريك الأساسي" للبلد المنظم في إدارة "إكسبو 2020 دبي" التي ستمتد من 20 أكتوبر 2020 إلى غاية 20 أبريل 2021.

للإشارة, فإن الطبعة السابقة من هذه التظاهرة الدولية جرت بمدينة ميلانو (بإيطاليا) سنة 2015, وستجري أشغال الطبعة القادمة بمدينة أوزاكا (باليابان) سنة 2025.