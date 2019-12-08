الألعاب المتوسطية وهران-2021 : اختيار مركب "الأندلسيات" لاحتضان منافسات الألواح الشراعية

تقرر إجراء منافسات الألواح الشراعية برسم الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران من 25 جوان إلى 5 جويلية 2021 بمركب "الأندلسيات" غرب وهران.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال زيارة أخيرة إلى عاصمة الغرب الجزائري لوفد عن لجنة التنسيق والمتابعة التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط برئاسة الفرنسي برنار أمسلام, وفق ما استفيد من اللجنة المحلية لتنظيم التظاهرة.

وأضاف نفس المصدر بأن الموقع المذكور الذي سبق له وأن احتضن عدة منافسات وطنية ودولية, سيخضع في الأسابيع القادمة إلى أشغال تهيئة تسمح بتحسينه تطبيقا لتوصيات لجنة التنسيق والمتابعة.

وشددت لجنة التنظيم على أن الأمور ستكون جاهزة بهذا الموقع خلال الأشهر القليلة المقبلة من أجل احتضان فعاليات مسابقة الألواح الشراعية وفق المقاييس العالمية.

وفضلا عن هذه الرياضة, فقد تمت برمجة ما لا يقل عن 23 رياضة أخرى خلال الألعاب المتوسطية التي تستضيفها الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعدما سبق لها وأن احتضنت طبعة عام 1975 بالجزائر العاصمة.

المصدر: وأج