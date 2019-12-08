تساقط أمطار رعدية في بعض الأحيان يومي الأحد والاثنين بشرق و غرب الوطن

أفادت نشرية خاصة للمركز الوطني للتوقعات الجوية بسقوط أمطار تكون رعدية في بعض الأحيان و مرفوقة بهبوب رياح يومي الأحد والاثنين على ولايات شرق وغرب الوطن.

و تتمثل الولايات المعنية في كل من بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و برج بوعريريج و سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق أهراس و باتنة حسب ذات النشرية التي تمتد صلاحيتها من اليوم الأحد عند منتصف النهار الى يوم الاثنين على الساعة الثالثة صباحا.

و تتراوح كميات الأمطار المنتظرة من 20 إلى 40 ملم حسب ذات المصدر الذي يتوقع أيضا ّ هبوب رياح رعدية " مما يتطلب اليقظة مستوى "برتقالي".

و خلص المركز الى دعوة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات للاطلاع على بطاقة اليقظة على الموقع الالكتروني الخاص بأحوال الطقس في الجزائر (www.meteo.dz).