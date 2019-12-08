تساقط أمطار رعدية في بعض الأحيان يومي الأحد والاثنين بشرق و غرب الوطن

08/12/2019 - 13:00

أفادت نشرية خاصة للمركز الوطني للتوقعات الجوية  بسقوط أمطار تكون رعدية في بعض الأحيان و مرفوقة بهبوب رياح يومي الأحد والاثنين على ولايات شرق وغرب الوطن.

و تتمثل الولايات المعنية في كل من بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و  الطارف و برج بوعريريج و سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق أهراس و باتنة  حسب ذات النشرية التي تمتد صلاحيتها من اليوم الأحد عند منتصف النهار الى يوم  الاثنين على الساعة الثالثة صباحا.

و تتراوح كميات الأمطار المنتظرة من 20 إلى 40 ملم حسب ذات المصدر الذي  يتوقع أيضا ّ هبوب رياح رعدية " مما يتطلب اليقظة مستوى "برتقالي".

 و خلص المركز الى دعوة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات  للاطلاع على بطاقة اليقظة على الموقع الالكتروني الخاص بأحوال الطقس في  الجزائر (www.meteo.dz).

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