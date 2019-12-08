وزارة المالية تقر اجراءات جديدة لمواجهة التهرب الضريبي

قال وزير المالية محمد وكال إن التهرب الضريبي بلغ أرقاما قياسية، مقدما مخططا لعصرنة الادارة ضمن إستراتيجية الرقمنة لمواجهة هذه الآفة التي تكلف الخزينة أموالا طائلة، أدت إلى تسجيل عجز في الميزانية ب1580 مليار دينار.

وكشف لوكال اليوم على هامش لقاء حول مخطط الإصلاح الضريبي عن عزم وزارته اعطاء ديناميكية جديدة تسمح بإصلاح إدارة الضرائب وعصرنتها، باعتماد انظمة الرقمنة الحديثة، مضيفا أن ابواب مديريات الضرائب ستفتح طيلة أيام الاسبوع بدل يومين فقط، متوقعا أن تزيد قيمة الضرائب المحصلة ب300 مليار دينار، مما سيسمح بالتقليص التدريجي للعجز الذي تعرفه ميزانية الدولة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية