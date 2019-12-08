الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ينفي شن أي إضراب ويطمئن المواطنين على توفير المواد الضرورية والخدمات

نفى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اليوم الأحد دخول التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات في الاضراب العام المزعوم كما طمأن المواطنين على توفير كل المواد الضرورية و الخدمات خلال هذه الايام، حسب ما افاد به بيان الاتحاد

و أوضح ذات المصدر ان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين "ينفي نفيا قاطعا دخول التجار والحرفيين واصحاب الخدمات في اضراب عام أو عصيان مدني ايام 8 و 9 و 10 و 11 ديسمبر الجاري"، كما "يطمئن المواطنين ان التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات سيقومون بتأدية بواجبهم المهني اتجاه المواطنين بتوفير كل المواد الضرورية خلال هذه الايام".

ودعا الاتحاد بالمناسبة "كل التجار الغيورين على وطنهم (..) بعدم الانسياق وراء هاته الاشاعات المغلوطة والنداءات المغرضة والتي من شانها ان تمس بقوت المواطن البسيط و أمن و استقرار البلاد".

و بالمناسبة دعا الاتحاد الجميع "للتحلي بروح المسؤولية الوطنية و الواجب الوطني و كذا الى "التصدي لكل المتربصين والحاقدين من خلال العمل والمداومة في هذه الايام كطريقة سلمية حضارية تبين وعينا و تضامننا مع المستهلكين".

من جهتها اكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على استمرار النشاطات التجارية بشكل عادي و ان الاسواق تبقى مفتوحة طيلة أيام الاسبوع و كذا نشاطات الخدمات.

في هذا الصدد، افادت الجمعية في بيان لها "ان النشاطات التجارية تستمر بشكل عادي" ،مؤكدة أن "اسواق الجملة والتجزئة تبقى مفتوحة طيلة ايام الاسبوع وكذا النشاطات والخدمات (النقل و محطات الوقود و المطاعم و المقاهي) والتي ستضمن الخدمة يوميا".