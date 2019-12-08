يوسف عطال سيخضع إلى عملية جراحية قريبا

سيخضع الدولي الجزائري، يوسف عطال، إلى عملية جراحية بعد تعرضه لتمزق على مستوى الغضروف في الركبة اليمنى، حسبما كشفت عنه الصحافة الفرنسية الأحد.

وتعرض عطال إلى إصابة خلال لقاء فريقه أمام نادي ماتز (فوز 4-1) أمس السبت برسم الجولة 17 من الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم، والتي أرغمته على مغادرة أرضية الميدان بعد نصف ساعة من اللعب، عندما حاول مراوغته أحد لاعبي الخصم ليسقط أرضا بسبب آلام الإصابة.

وغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ29 من المقابلة متأثرا بإصابته على مستوى الركبة اليمنى، تاركا مكانه لزميله متوسط الميدان الكاميروني إيناسيوس غاناغو.

وفي هذه المقابلة، سجل عطال (23 سنة) المشاركة ال13 له مع فريقه منذ بداية البطولة، سجل خلالها هدفا واحدا، علما ان خريج اكاديمية بارادو يعد احد اهم اكتشافات الموسم الرياضي 2018-2019 الذي سجل خلاله 6 اهداف، الامر الذي يفسر اهتمام وسعي نادي باريس سان جيرمان للاستفادة من خدماته.

وقبل التحاقه بنادي نيس سنة 2018، تقمص عطال ألوان عدة فرق (مختلف الفئات)، منها شبيبة القبائل و نادي بارادو، قبل التنقل الى كورتري البلجيكي بعقد اعارة لسنة واحدة.

وخضع ابن مدينة بوغني (تيزي وزو) إلى فحوصات طبية الأحد والتي كشفت عن "تمزق في غضروف الركبة اليمنى مما سيلزمه إجراء عملية جراحية" حسب بيان لفريقه، دون أن يكشف عن مدة غياب اللاعب، مشيرا أن الظهير الأيمن الجزائري "سيغيب لمدة غير قصيرة عن الميادين".

وفي هذه المقابلة، سجل عطال (23 سنة) المشاركة الـ13 له مع فريقه منذ بداية البطولة، وقع خلالها على هدف واحد، علما أن خريج أكاديمية بارادو يعد أحد أهم اكتشافات الموسم الرياضي 2018-2019 الذي سجل خلاله 6 أهداف، الأمر الذي يفسر اهتمام وسعي نادي باريس سان جيرمان للاستفادة من خدماته.

وقبل التحاقه بنادي نيس سنة 2018، تقمص عطال ألوان عدة فرق (مختلف الفئات)، منها شبيبة القبائل و نادي بارادو، قبل التنقل الى كورتراي البلجيكي بعقد إعارة لسنة واحدة.