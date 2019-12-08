إجراء 27 عملية لزرع قوقعة الأذن لأطفال يعانون من الصمم بالوادي

أجريت 27 عملية جراحية متخصصة لزرع قوقعة الأذن لفائدة أطفال يعانون من إعاقات في حاسة السمع (الصمم) وذلك على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية بن عمر الجيلاني بالوادي ي كما أستفيد اليوم الأحد لدى مسؤولي مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وشملت هذه الحملة الطبية الجراحية التي اختتمت اليوم أطفال عائلات قاطنة بجنوب الولاية بعدد 23 طفلا ممن تقل أعمارهم عن خمس (5) سنوات والذين أثبتت الفحوصات الطبية المتخصصة إلزامية خضوعهم إلى تدخل جراحي لإصابتهم بإعاقة سمعية ي مثلما أوضح " مدير القطاع عبد القادر لعويني.

وأشرف على إجراء هذه العمليات الجراحية المتخصصة طيلة خمسة أيام طاقم طبي مؤهل يضم ستة (6) أطباء أخصائيين في طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يمثلون مصالح خمسة مراكز إستشفائية جامعية ي إلى جانب طاقم شبه طبي يضم 20 ممرضا ي كما شرح ذات المسؤول.

وتم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه المبادرة الطبية على أن يتم تنظيمها مستقبلا لتشمل أكبر عدد من الأطفال الذين يعانون من حالات الصمم ي إستنادا للمتحدث .

وإستفاد الأطباء الأخصائيين المحليين في جراحة الأنف والأذن والحنجرة طيلة أيام هذه المبادرة الطبية من تكوين متخصص في زرع القوقعة ي باعتبار هذا الحدث الطبي فرصة للتواصل العملي والتكوين النوعي المستمر بما يسمح لهم بتطوير خبراتهم الطبية الجراحية .

وتندرج هذه العملية في إطار الإستراتيجية المسطرة من طرف الوزارة الوصية الرامية إلى التكفل الطبي الأمثل بسكان تلك المناطق النائية سيما الأسر ذات الدخل الضعيف.