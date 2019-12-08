"خاطيني".. عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

أنتج المسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم عمل فني جديد بعنوان "خاطيني" للكاتب والمخرج المسرحي أحمد رزاق ، حسبما علم الأحد من مديرة هذه المؤسسة الثقافية.

وذكرت نبيلة محمدي بأن أحداث هذه المسرحية التي برمج عرضها الشرفي السبت واليوم الأحد تدور في بلد يعاني من الشيخوخة ومن هجرة الشباب حيث تتشابك أقدار الشاب "خاطيني" وهو آخر شاب في هذا البلد بين عزمه على الهجرة وحبه لوطنه.

وشارك في هذا العمل التراجيدي والكوميدي العديد من الفنانين من ولايات مختلفة على غرار بوحجر بوتشيش وسميرة صحراوي وحورية بهلول وبن دبابة فؤاد وقريشي صبرينة وشهرزاد خليفة وياسمينة وبشير بوجمعة وغيرهم.

وترك المخرج أحمد رزاق الحكم على هذا العمل الفني للجمهور الذي "حاول فريق الإنتاج استقطابه لمشاهدة هذه الفرجة الممتعة من ناحية الأداء الشيق على الخشبة وتناغم الإضاءة والديكور والموسيقى وحتى الأغاني التي تمت تأديتها على الركح".

ومن جهة ثانية يقوم المسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم حاليا بإنتاج عمل فني جديد موجه للجمهور الصغير يختلف عن مسرحيتي "حورية" (2017) و"نور" (2018) باعتماده على الرقص والحركة (عرض كوريغرافي) ومسرحية أخرى للكبار بالتعاون مع جمعية "مصطفى كاتب" (بلدية استيدية)، مثلما تمت الإشارة إليه.