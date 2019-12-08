رئاسيات 12 ديسمبر: انطلاق التصويت بمكاتب الاقتراع المتنقلة هذا الاثنين

سيؤدي المواطنون واجبهم الانتخابي هذا الاثنين على مستوى المكاتب المتنقلة ال 135 الموزعة عبر الوطن، وهذا ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع المقرر في 12 ديسمبر المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية القادم.

وكان المكلف بالاتصال للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع قد أكد الخميس الماضي أن التصويت الخاص بالمكاتب المتنقلة مقرر 72 ساعة قبل يوم 12 ديسمبر.

ويتم ايصال مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت للدائرة الانتخابية حسب القانون العضوي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2019 المعدل و المتمم للقانون الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي.

ويجب على عدد مكاتب التصويت المتنقلة (...) أن تخضع فقط لمعايير تسهيل عملية تصويت الناخبين المعنيين حصريا بهذه الاجراءات.

وحسب المادة 41 من القانون العضوي المؤرخة في 14 سبتمبر 2019 المكملة للمادة الصادرة في 25 أغسطس 2016 حول النظام الانتخابي فانه يمكن تدعيم أعضاء مكتب التصويت المتنقل - اذا تطلب الأمر في مهمتهم و بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات- من طرف أفراد مصالح الأمن.

واذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادة 33 من القانون العضوي المذكور، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن و حصانة الصندوق و الوثائق الانتخابية.

و اذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة للإيواء الصندوق و الوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن و الحصانة.

أما المادة 33 فتنص أن الاقتراع يدوم يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي.

غير أنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطلب من المندوب الولائي للسلطة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع ب72 ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها اجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان و لأي سبب استثنائي في بلدية ما.

مقدم الطريقة الكنتية: سكان الجنوب على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات

اكد مقدم الطريقة الكنتية القادرية، سيد اعمر الشيخ الكنتي، اليوم الاحد بالجزائر، ان سكان الجنوب داخل الحدود الجزائرية و حتى في دول الجوار على أتم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، معلنا عن وقفة غدا الإثنين امام ساحة البريد المركزي للتشجيع على التصويت.

وقال مقدم الطريقة الكنتية القادرية، المنتشرة في الجزائر ودول الجوار كمرجعية في المذهب المالكي و العقيدة الأشعرية و التصوف، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن سكان الجنوب، خصوصا البدو الرحل، على اتم الاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية، مشيرا الى ان بعض البدو الرحل قد عادوا للجزائر قادمين من دول الجوار لأداء واجبهم الانتخابي.

وثمن سيد اعمر الشيخ الكنتي "دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و تسييرها لهذه المرحلة"، معبرا عن تأييده لانتخابات 12 ديسمبر و داعيا "كل المواطنين الى الإقتداء بسكان الجنوب الذي يقطعون مسافات تصل الى 400 كم بشتى وسائل النقل لأداء واجبهم الانتخابي".

كما اعلن عن تنظيم وقفة امام ساحة البريد المركزي بالجزائر العاصمة للتشجيع على التصويت الإثنين ابتداء من العاشرة صباحا قبل الذهاب الى الجنوب للتصويت.