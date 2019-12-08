كأس الكاف /الجولة الثانية: نادي بارادو ينهزم أمام حسنية أغادير (0-2)

انهزم، ممثل الجزائر، نادي بارادو أمام الضيف حسنية أغادير المغربي بنتيجة (0-2) الشوط الأول (0-1)، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لمنافسة كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف)، سهرة الاحد، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل هدفي اللقاء كل من مهدي أوبيلا (د 26) و يسين الرامي (د47) لفائدة الحسنية.

وعلى إثر هذه النتيجة، ينفرد النادي المغربي بصدارة ترتيب المجموعة، رافعا رصيده إلى ست نقاط، متبوعا بإينييمبا (نيجيريا) بثلاث نقاط، في حين يتراجع "الباك" إلى المرتبة الثالثة بنقطة وحيدة رفقة سان بيدرو الإيفواري.

وفي الجولة الاولى، عاد النادي العاصمي بالتعادل من كوت ديفوار أمام سان بيدرو (0-0).

وفي لقاء آخر عن الجولة الثانية، فاز إينييمبا على الضيف سان بيدرو بهدف دون رد، الأحد أيضا.

أما في الجولة الثالثة، المقررة يوم الأحد 29 ديسمبر، يستضيف أتليتيك بارادو فريق إينييمبا النايجيري، في حين تتنقل حسنية أغادير الى كوت ديفوار لملاقاة سان بيدرو.

ومعلوم أن صاحبي المركزين الاول والثاني يتأهلان الى الدور ربع نهائي هذه المنافسة.

يذكر أن الكرة الجزائرية كانت ممثلة في كأس الكاف بناد آخر ويتعلق الأمر بشباب بلوزداد الذي أقصي على يد بيراميدز المصري، خلال الدور 16.

وضعية المجموعة الرابعة :

إينييمبا (نيجريا) - سان بيدرو (كوت ديفوار) 1 - 0

نادي بارادو (الجزائر) - حسنية أغادير (المغرب) 0 - 2

الترتيب نقاط لعب

1. حسنية أغادير 6 2

2. اينييمبا 3 2

3. نادي بارادو 1 2

--. سان بيدرو 1 2

الجولة الأولى:

سان بيدرو (كوت ديفوار) - نادي بارادو (الجزائر) 0-0

حسنية اغادير (المغرب) - اينييمبا (نيجريا) 2-0

باقي الجولات:

الجولة الثالثة/29 ديسمبر:

نادي بارادو (الجزائر) - اينييمبا (نيجريا)

سان بيدرو (كوت ديفوار) - حسنية اغادير (المغرب)

الجولة الرابعة / 12 جانفي 2019:

اينييمبا (نيجريا) - نادي بارادو (الجزائر)

حسنية اغادير (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار)

الجولة الخامسة / 26 جانفي 2019:

اينييمبا (نيجريا) - حسنية اغادير (المغرب)

نادي بارادو (الجزائر) - سان بيدرو (كوت ديفوار)

الجولة السادسة / 2 فيفري 2019:

حسنية اغادير (المغرب) - نادي بارادو (الجزائر)

سان بيدرو (كوت ديفوار) - اينييمبا (نيجريا)

ملاحظة : الأول و الثاني عن كل مجموعة يتأهلان الى الدور ربع النهائي.