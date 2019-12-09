إصابة عناصر من الأمن العراقي جراء استهداف معسكر قرب مطار بغداد بصواريخ

09/12/2019 - 09:50

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية, هذا  الاثنين, إصابة ستة عناصر من قوات الأمن جراء استهداف أحد المعسكرات القريبة  من مطار بغداد بأربعة صواريخ كاتيوشا.

وقالت الخلية  في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "أن أربعة صواريخ كاتيوشا  سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى إصابة ستة عناصر  أمن".

وأضافت أن قوات الأمن باشرت بتفتيش عدة مناطق,وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ  مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.

ويشهد العراق مظاهرات منذ مطلع أكتوبر الماضي  تطالب بالإصلاح السياسي  ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل, وأدت المواجهات العنيفة إلى مقتل أكثر من  400 شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح.

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