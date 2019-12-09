النفط يتراجع أمام تنامي المخاوف بشأن الحرب التجارية الصينية الأمريكية

انخفضت أسعار النفط هذا الاثنين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي مثيرة حالة من القلق في سوق تشهد تنامي المخاوف من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة الصينية الأمريكية بالطلب العالمي.

ونزل برنت 21 سنتا بما يعادل 3ر0 بالمائة إلى 18ر64 دولار للبرميل بحلول الساعة 07سا31 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب بلغت نحو ثلاثة بالمائة الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك وحلفائها.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 5ر0 بالمائة إلى 90ر58 دولار للبرميل بعد أن زاد سبعة بالمائة الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج أوبك والدول غير المنتمية لها.

جاء انخفاض اليوم الاثنين المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية صدرت أمس الأحد والتي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1ر1 بالمائة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز لنمو يبلغ واحدا بالمائة.

تأتي البداية الضعيفة هذا الأسبوع رغم بيانات أظهرت زيادة واردات الخام للصين مما يكشف مدى القلق الكامن في السوق من أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين يضعف النمو العالمي والطلب على النفط.