الفـاف: تأجيـل كـل المنافسات إلى غـاية 15 ديسمبر

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الاثنين في موقعها الرسمي على الانترنت عن تأجيل كل المنافسات والتظاهرات الرياضية الى غاية 15 ديسمبر بسبب اجراء الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بيان لها :" تعلم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كل الرابطات والاندية والجمهور العريض ان جميع المنافسات والتظاهرات الكروية، أُجلت من 9 ديسمبر الجاري ، منتصف الليل حتى 15 ديسمبر منه على الساعة 00ر6 سا صباحا"، مشيرة أن هذا التأجيل جاء مطابقا لقرار وزارة الشباب والرياضة القاضي بتعليق كل التظاهرات الرياضية خلال هذه الفترة.

وجاء قرار التأجيل، بسبب تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 12 ديسمبر.

وبالتالي تم تأجيل لقاء شبيبة القبائل - مولودية وهران، إلى تاريخ لاحق، والذي يدخل في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة الأولى، المبرمجة أساسا يوم الثلاثاء بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

ولن يتم إجراء الجولة الـ 14 من الرابطة المحترفة الثانية في تاريخ 14 ديسمبر، بعدما كان مقررا أن تُلعب يوم السبت الفارط 14 ديسمبر.

ويمس هذا القرار أيضا مباراة كرة السلة بين المجمع البترولي - نادي كوسيدار، برسم تسوية رزنامة بطولة الجزائر، القسم الوطني الأول سيدات، المبرمجة أساسا يوم الثلاثاء (00ر18 سا) بقاعة حيدرة (الجزائر).

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج