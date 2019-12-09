هدام : تمكين عمال عقود ما قبل التشغيل من شراء سنوات تقاعد بعد إدماجهم

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،حسان تيجاني أنه سيكون بإمكان الشباب الذين اشتغلوا في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني من "شراء سنوات تقاعد"" و ذلك عقب تعديل قانون التقاعد و لا سيما المادة العاشرة مكرر منه.

وأوضح الوزير، في كلمة له افتتاح الصالون المخصص لدعم المؤسسات المصغرة انه "في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني، اتخذت الحكومة قرار هاما و تاريخيا لصالح الشباب الذي يشتغل ضمن جهاز المساعدة على الادماج المهني و جهاز الادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات على ان يتم ادماجهم بصفة نهائية و بصفة تدريجية ".

و حسب الوزير فان العملية" انطلقت بفضل جهود جميع القطاعات المعنية و ستمس أكثر من 470 الف مستفيد"، بحيث تمس كمرحلة أولى 160 ألف مستفيد خلال سنة 2019 ، مبرزا ان تعديل النص التشريعي المتعلق بالتقاعد سيسمح للشباب المعنيين بهذه العملية من "شراء سنوات تقاعد".

واعتبر هدام ان هذه الاجراءات اتخذتها الحكومة "لدعم و تطوير المؤسسات الناشئة التي تمثل ركيزة رئيسية لسياسة الحكومة في سبيل ولوج اقتصاد المعرفة و خلق الثروة و مناصب الشغل".

بدوره ، أوضح مدير عام التشغيل و الادماج بوزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، في تصريح أن هذا القرار يندرج ضمن المرسوم التنفيذي للتوظيف الدائم للمستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني و جهاز الادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات المسير من طرف وزارة التضامن الوطني، مبرزا أنه "سيتم ادماج نهائيا كل المستفيدين ضمن برنامج تدريجي يخص اساسا اعطاء اولوية للأقدمية و ذلك عبر مراحل".

وأوضح أن المرحلة الاولى تخص 160 الف مستفيد في شهري أكتوبر و ديسمبر من سنة 2019، أما المرحلة الثانية والتي ستتم العام القادم فتخص 105 ألاف مستفيد تمتد أقدميتهم ضمن الجهاز ما بين 3 و8 سنوات، فيما تخص المرحلة الثالثة الموظفين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والبالغ عددهم 100 ألف شاب ويتم ترسيمهم عام 2021.

وبالنسبة لسنوات التقاعد، قال نفس المسؤول أنه "سيتم تعديل المادة 10 مكرر من قانون التقاعد، المتعلقة بإمكانية "شراء سنوات تقاعد" ، وتمكينهم من اكمال فيما بعد السنوات المتعلقة بالتقاعد.

الدالية : قرابة 900 ألف مستفيد من القرض المصغر الى غاية اكتوبر الماضي

بلغ عدد المستفيدين من القرض المصغر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي أكثر من 895 ألف مستفيد، بمبلغ إجمالي يفوق 58 مليار دج، حسب ما أكدته، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزيرة التضامن الوطني و الاسرة وقضايا المرأة، غية الدالية.

وقالت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة ،أن عدد المستفيدين من جهاز القرض المصغر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر، بلغ 937 895 مستفيد، بمبلغ إجمالي يفوق 58 مليار دج، موضحة في هذا الصدد إلى منح 206568 قرض للنساء و 631327 قرض للرجال.

وابرزت الدالية أن القرض المصغر أضحى "القبلة المفضلة لاسيما للنساء اللاتي يردن الولوج إلى عالم المقاولاتية".

المصدر : الاذاعة الجزائر/وأج