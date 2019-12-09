جائزة الرياضي الإفريقي2019: اختيار المنتخب الجزائري كأحسن فريق ومحرز كأحسن لاعب

اختير المنتخب الجزائري لكرة القدم، بطل إفريقيا-2019 كأحسن فريق إفريقي، وقائده رياض محرز، أحسن لاعب في القارة السمراء، خلال حفل تسليم "جائزة الرياضي الإفريقي-2019"، التي جرت يوم الأحد بالقاهرة (مصر).

وسملت مجسمات الجائزتين إلى سفير الجزائر بمصر، محمد صالح لعجزوي، من طرف وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي.

ونُظم حفل "جائزة الرياضي الإفريقي"، على هامش أشغال المؤتمر الدولي لمحاربة الفساد في الرياضة الإفريقية، التي احتضنته القاهرة بين 6 و 8 ديسمبر.

وقد تميز المؤتمر بحضور رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، الجزائري مصطفى براف، فضلا عن المصري أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية.

وتوجت الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا-2019، عقب فوزها في اللقاء النهائي على منتخب السنغال بنتيجة 1-0، شهر جويلية الفارط بمصر.