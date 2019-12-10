يوسف بلمهدي للإذاعة : الخطاب الديني لاينفصل عن الخطاب الوطني

10/12/2019 - 08:57

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي  أن المسجد يؤدي رسالة بالغة الاهمية في المواعيد الوطنية الكبرى ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتماسكها  .

وفي مستهل حديث  خص به إذاعة القرآن الكريم  ، قال وزير الشؤون الدينية والاوقاف "إن الخطاب الديني والخطاب الوطني لا ينفصلان عن بعضهما البعض واكتمال تحقق مطالب الشعب الجزائري تكون بوجود مؤسسات الدولة  ".
 المصدر : اذاعة القرأن الكريم

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