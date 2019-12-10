يوسف بلمهدي للإذاعة : الخطاب الديني لاينفصل عن الخطاب الوطني

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي أن المسجد يؤدي رسالة بالغة الاهمية في المواعيد الوطنية الكبرى ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتماسكها .

وفي مستهل حديث خص به إذاعة القرآن الكريم ، قال وزير الشؤون الدينية والاوقاف "إن الخطاب الديني والخطاب الوطني لا ينفصلان عن بعضهما البعض واكتمال تحقق مطالب الشعب الجزائري تكون بوجود مؤسسات الدولة ".

المصدر : اذاعة القرأن الكريم