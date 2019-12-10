يوسف بلمهدي للإذاعة : الخطاب الديني لاينفصل عن الخطاب الوطني

10/12/2019 - 08:57
الجزائر
وفي مستهل حديث خص به إذاعة القرآن الكريم ، قال وزير الشؤون الدينية والاوقاف "إن الخطاب الديني والخطاب الوطني لا ينفصلان عن بعضهما البعض واكتمال تحقق مطالب الشعب الجزائري تكون بوجود مؤسسات الدولة ".
أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي أن المسجد يؤدي رسالة بالغة الاهمية في المواعيد الوطنية الكبرى ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتماسكها .
وفي مستهل حديث خص به إذاعة القرآن الكريم ، قال وزير الشؤون الدينية والاوقاف "إن الخطاب الديني والخطاب الوطني لا ينفصلان عن بعضهما البعض واكتمال تحقق مطالب الشعب الجزائري تكون بوجود مؤسسات الدولة ".
المصدر : اذاعة القرأن الكريم