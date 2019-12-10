هبوب رياح قوية على العديد من ولايات شرق الوطن

أفادت نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أن رياح تكون أحيانا قوية تبلغ سرعتها أو تتجاوز 80 كيلومتر/الساعة, ستهب الثلاثاء على العديد من ولايات شرق الوطن مصحوبة بزوابع رملية محلية من شأنها تقليص الرؤية إلى حد كبير.

و أوضح المصدر نفسه أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف حيث تبقى مدة صلاحيتها سارية المفعول من 06سا00 صباحا الى 06سا00 مساءً.

و تشمل هذه النشرية ولايات أخرى ألا و هي المسيلة و باتنة و أم البواقي و تبسة و خنشلة و بسكرة و الوادي حيث تبقى مدة الصلاحية ممتدة الى غاية مساء اليوم على الساعة 23سا00 .

و ستهب الرياح باتجاه شمال-غرب بسرعة بين 70/60 كيلومتر/الساعة مع هبوب رياح قوية ستبلغ أو تتجاوز 80 كيلومتر/الساعة.