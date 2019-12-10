انطلاق الجولة الـ14 لمباحثات أستانا بشأن سوريا في كازاخستان

انطلقت الجولة الـ14 لمباحثات أستانا حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الثلاثاء بسلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المشاورات بدأت باجتماع مغلق بين الوفدين الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الخاص لسوريا ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين والإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية على أصغر حاجي.

ويشارك في الجولة الحالية من المباحثات الدول الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران ووفدا الحكومة والمعارضة السوريتين وممثلون عن الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبين إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن.

ويتضمن جدول أعمال الجولة مسائل دعم العملية السياسية في سوريا على ضوء إطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف وكذلك الوضع على الأرض مع التركيز على مناطق شرق الفرات وإدلب.