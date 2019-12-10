الكأس العربية : مولودية الجزائر تستقبل الرجاء البيضاوي في حالة التأهل أمام القوة الجوية العراقي

تستقبل مولودية الجزائر فريق الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي (ذهاب) للكأس العربية لكرة القدم يوم السبت 4 جانفي المقبل بملعب "مصطفى تشاكر" (البليدة) ابتداء من الساعة 00ر20, وذلك في حالة التأهل امام نادي القوة الجوية العراقي, وفق الرزنامة التي اعلن عنها الاتحاد العربي هذا الثلاثاء.

و اوضح نفس المصدر ان مقابلة العودة ستقام يوم 9 فيفري بمركب "محمد الخامس" بالدار البيضاء (سا 00ر20).

وكان فريق مولودية الجزائر قد عاد بنتيجة التعادل السلبي (0-0) من المقابلة التي لعبها يوم 8 نوفمبر المنصرم بمدينة اربيل العراقية.

و سيسعى الوصيف الحالي لبطولة الرابطة المحترفة الاولى الى احراز بطاقة التأهل يوم 16 ديسمبر بمناسبة استقباله لمنافسه العراقي بالبليدة (سا 00ر20).

ومعلوم ان مقابلة الذهاب كانت مقررة ليوم 31 اكتوبر المنصرم بمدينة كربلاء, قبل ان يتم تغيير مكان اقامتها الى البصرة ثم اربيل, بسبب الاحتجاجات الشعبية التي تعيشها العراق.

وجراء هذه الاحداث, قرر الاتحاد العربي للعبة تحويل مقابلات الفريقين العراقيين المشاركين في المنافسة, حيث افاد انه في حالة تأهل القوة الجوية فإنه سيستقبل الرجاء البيضاوي بمكة المكرمة (العربية السعودية), فيما يواجه فريق الشرطة نادي الشباب السعودي بالمنامة (البحرين).

وستنطلق مقابلات الدور ربع النهائي يوم 23 ديسمبر بإجراء المواجهة التي ستجمع بين الشباب السعودي, -الذي يلعب له المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري-, و نادي الشرطة العراقي.

تجدر الاشارة ان الفائز بلقب الكأس العربية للأندية سيحصل على جائزة مالية تقدر ب6 ملايين دولار وسيخلف في سجل المنافسة النجم الساحلي التونسي الذي أقصي في الدور السادس عشر على يد الشباب الاردني.

برنامج مقابلات الدور ربع النهائي (بتوقيت الجزائر).

--الذهاب-- الاثنين 23 ديسمبر: الشباب السعودي - الشرطة العراقي (00ر17)

السبت 28 ديسمبر : اتحاد الاسكندرية (مصر) - الاسماعيلي (مصر) 00ر17

السبت 4 جانفي : مولودية الجزائر او القوة الجوية العراقي - الرجاء البيضاوي (المغرب) 00ر20 أو 30ر16

الاربعاء 15 جانفي : الاتحاد السعودي - اولمبيك آسفي (المغرب) 15ر18

--العودة--

الاثنين 20 جانفي : الشرطة العراقي - الشباب السعودي (التوقيت يحدد في وقت لاحق)

الجمعة 24 جانفي : الاسماعيلي - الاتحاد الاسكندري (00ر16)

الاحد 9 فيفري : الرجاء البيضاوي - مولودية الجزائر او القوة الجوية (00ر20)

السبت 15 فيفري: اولمبيك آسفي - الاتحاد السعودي (00ر19).