رئيس الدولة يوقع 5 مراسيم تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون مع عدة دول

وقع رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون مع عدد من الدول، وهذا طبقا للمادة 91-9 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ويخص المرسوم الأول اتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بالجزائر في 10 مايو سنة 2016.

يتعلق الرسوم الثاني، بالملحق رقم 1 لاتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا، الموقع بهافانا في 30 يناير سنة 2018.

أما المرسوم الثالث، فيخص الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017.

ويتعلق الرسوم الرئاسي الرابع ببروتوكول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية تركيا حول تثمين التراث الثقافي المشترك، الموقع بالجزائر في 26 فبراير سنة 2018.

ويخص المرسوم الرئاسي الأخير، مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجالي تربية الماشية والصيد البحري، الموقعة بالجزائر بتاريخ 13 أبريل سنة 2017.