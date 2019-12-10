المدير العام للاذاعة يندد بالاعتداء "المشين" على المراسل لحبيب بن صافي ببروكسل

ندد المدير العام للاذاعة الجزائرية جمال سنحضري بالاعتداء " المشين" وغير " المشرف" الذي طال هذا اثلاثاء ،المراسل الدائم ببروكسل الصحفي لحبيب بن صافي أثناء تغطيته لعملية تصويت الجالية بمقر القنصلية الجزائرية.

وجاء في بيان للمديرة العامة للاذاعة أنه "بعد ما حدث لصحافية التلفزيون الجزائري السيدة نجوة قريقة، جاء اليوم 10 ديسمبر 2019 دور مراسلنا الدائم في بروكسل الصحفي حبيب بن صافي ليعتدى عليه عدة أفراد مسيرين من شخص تعرف عليه مراسلنا انهالوا عليه بالشتائم والعبارات البذيئة لدى خروجه من مقر قنصلية الجزائر ببروكسل أين قام بمهامه كصحفي مكلف بتغطية وقائع أداء جاليتنا المقيمة في بلجيكا لواجبها الانتخابي و ذلك على غرار المبعوثيين الخاصين و المراسلين ال 15 الذين يقومون بتغطية مهنية للانتخابات الرئاسية لدى الجالية الجزائرية بالخارج.

إن الإذاعة الجزائرية تستنكر بشدة هذا التصرف المشين و غير المشرف الصادر عن عناصر لا تمت بصلة إلى الروح الوطنية و الحرص على المصلحة العامة المعهودة لدى جاليتنا الرافضة لهذه التصرفات التي تتنافى مع حرية الرأي و حق الانتخاب المكرس دستوريا.

إن هذا الاعتداء الذي تعرض له مراسلنا في بروكسل، لن يبق بدون متابعة. فالإذاعة الجزائرية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القضائية عبر القنوات المختصة لتسليط الضوء على هذا الحدث المنبوذ.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية