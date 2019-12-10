كأس الجزائر/ قرعة الدور الـ32: قـمتان واعـدتان بين أنـدية الـرابطة الأولى

10/12/2019 - 20:51

فيما يلي نتائج سحب عملية القرعة لكأس  الجزائر لكرة القدم لموسم "2019-2020" التي سحبت مساء اليوم الثلاثاء بالمدرسة  العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر) و التي تتصدّرها مباريات في  القمة بين أندية الرابطة المحترفة الأولى أهمها  شباب قسنطينة - نجم مقرة من جهة وجمعية عين مليلة - شبيبة القبائل من جهة أخرى و بدرجة أقل،  شبيبة بجاية-  وفاق سطيف.

كما يتضمن البرنامج لقاء في القمة بين ناديي الرابطة الثانية، أولمبي المدية ومولودية بجاية.

أما شباب بلوزداد حامل الكأس فسيواجه مثالية تغنيف على ميدان هذا الأخير.

1       . نصر الفجوج  (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (را بطة 1)

2       . شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (رابطة 2)

3       . اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة)

4       . شباب ميلة (ما بين الجهات)، أمل بوسعادة (ر. 2)

5       . اتحاد بومدفع (ما بين الجهات)  - تضامن سوف (هواة)

6       . جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)

7       . جمعية الخروب (ر.2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات)

8       . مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات) 

9  . شباب المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات)

10. شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)

11. أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة ( جهوي 2)

12. مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2)

13. شباب قسنطينة (ر.1) -  نجم مقرة (ر.1)

14. نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات)

15. ش.هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

16. شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)

17. ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)

18. شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)

19. مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة)

20. جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بني دوالة (هواة)

21. جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)

22. نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)

23. شبيبة بجاية (ر.2 ) وفاق سطيف (ر.1) 

24. مولودية باتنة (هواة) -  اتحاد السوقر (ما بين الجهات)

25. شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)

26. أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)

27. وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات)

28. اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)

29. مثالية تغنيف (ما بين الجهات) -  شباب بلوزداد (ر.1)

30. أهلي برج بو عريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات)

31. أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1)

32. أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة  (هواة)  

وستجري مباريات الدور الثاني و الثلاثين أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر2019.

نتائج عملية سحب  القرعة  للدور الـ 16

 وفيما يلي نتائج عملية القرعة لكأس الجزائر  لكرة القدم لموسم "2019-2020" في دورها السادس عشر التي سحبت مساء الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر):

الفائز من اللقاء رقم  4 شباب ميلة - أمل بوسعادة ضد الفائز من لقاء رقم 15.  ش.هواري بومدين- شباب الزاوية 

الفائز من اللقاء رقم 17. ترجي قالمة - اتحاد الحراش ضد الفائز من لقاء 24  مولودية باتنة - اتحاد السوقر   

الفائز من اللقاء رقم 14 نادي بارادو - شباب بئر العرش  ضد الفائز من اللقاء  19. مولودية البيض -  اتحاد الأخضرية

الفائز من اللقاء رقم  27   من اللقاء رقم 8وداد بوفاريك  - اتحاد وهران ا 8.  مولودية الجزائر - أولمبي مقران 

الفائز من اللقاء رقم  10    ضد الفائز من اللقاء رقم 21. شباب أدرار - نادي  تلاغ   21. جمعية عين مليلة - شبيبة القبائل 

الفائز من اللقاء رقم  30     ضد الفائز من اللقاء رقم  7.أهلي برج بو عريريج  - اتحاد المشرية ضد الفائز من جمعية الخروب - شباب برج منايل

الفائز من اللقاء رقم  18  شباب المشرية - أولمبي أرزيو ضد الفائز من اللقاء  رقم 25. شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة الفائز من اللقاء رقم  28  اتحاد سوف - اتحاد بلعباس   ضد الفائز من اللقاء  رقم 2  شباب قرية موسى - وداد تلمسان

الفائز من لقاء. شباب قسنطينة (ر.1) -  نجم مقرة (ر.1) -  رقم 16 شبيبة  الساورة - دفاع تاجنانت 

الفائز من اللقاء رقم نادي بارادو - شباب بئر العرش - الفائز من اللقاء رقم  19 مولودية البيض - اتحاد الأخضرية     

الفائز من اللقاء رقم  12 مولودية وهران - مستقبل ارزيو  ضد الفائز من اللقاء  رقم 11  أمل غريس - مولودية وادي الشعبة 

الفائز من اللقاء رقم  22  نادي لرجم - أمل شلغوم العيد   ضد الفائز من اللقاء  رقم 23 شبيبة بجاية -وفاق سطيف  

الفائز من للقاء رقم  9 -شباب المرسى- وفاق سورالغزلان  ضد الفائز من اللقاء  رقم 19  نصر الفجوج  (ما بين الجهات) 

الفائز من  رقم 31أمل الاربعاء (را) - مولودية قسنطينة   أمل سباث (جهوي 1) -  نصر حسين داي

الفائز من اللقاء رقم  6   جمعية وهران - أمل حيدرة    ضد الفائز من اللقاء رقم 3 اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة 

الفائز من اللقاء رقم  20 جمعية ال و شلف - اتحاد بني دوالة  ضد الفائز من اللقاء رقم 5  اتحاد بومدفع  - تضامن سوف

الفائز من اللقاء رقم 26. أولمبي المدية - مولودية بجاية   ضد الفائز من  اللقاء رقم  29. مثالية تغنيف- شباب بلوزداد .

وتجري هذه اللقاءات ايام 28 و 29 و 20 ديسمبر 2019.

أوسمة:

كرة القدم, كأس الجزائر

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