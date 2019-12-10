كأس الجزائر/ قرعة الدور الـ32: قـمتان واعـدتان بين أنـدية الـرابطة الأولى

فيما يلي نتائج سحب عملية القرعة لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم "2019-2020" التي سحبت مساء اليوم الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر) و التي تتصدّرها مباريات في القمة بين أندية الرابطة المحترفة الأولى أهمها شباب قسنطينة - نجم مقرة من جهة وجمعية عين مليلة - شبيبة القبائل من جهة أخرى و بدرجة أقل، شبيبة بجاية- وفاق سطيف.

كما يتضمن البرنامج لقاء في القمة بين ناديي الرابطة الثانية، أولمبي المدية ومولودية بجاية.

أما شباب بلوزداد حامل الكأس فسيواجه مثالية تغنيف على ميدان هذا الأخير.

1 . نصر الفجوج (ما بين الجهات) - اتحاد بسكرة (را بطة 1)

2 . شباب قرية موسى (هواة) - وداد تلمسان (رابطة 2)

3 . اتحاد الجزائر (ر.1) - اتحاد خنشلة (هواة)

4 . شباب ميلة (ما بين الجهات)، أمل بوسعادة (ر. 2)

5 . اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) - تضامن سوف (هواة)

6 . جمعية وهران (ر.2) - أمل حيدرة (ما بين الجهات)

7 . جمعية الخروب (ر.2) - شباب برج منايل (ما بين الجهات)

8 . مولودية الجزائر (ر.1) - أولمبي مقران (ما بين الجهات)

9 . شباب المرسى (جهوي 2) - وفاق سور الغزلان (ما بين الجهات)

10. شباب أدرار (ما بين الجهات) - نادي تلاغ (جهوي 1)

11. أمل غريس (ما بين الجهات) - مولودية وادي الشعبة ( جهوي 2)

12. مولودية وهران (ر.1) - مستقبل ارزيو (جهوي 2)

13. شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1)

14. نادي بارادو (ر.1) - شباب بئر العرش (ما بين الجهات)

15. ش.هواري بومدين (ما بين الجهات) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

16. شبيبة الساورة (ر.1) - دفاع تاجنانت (ر.2)

17. ترجي قالمة (ما بين الجهات) - اتحاد الحراش (ر.2)

18. شباب المشرية (ما بين الجهات) - أولمبي أرزيو (ر.2)

19. مولودية البيض (ما بين الجهات) - اتحاد الأخضرية (هواة)

20. جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بني دوالة (هواة)

21. جمعية عين مليلة (ر.1) - شبيبة القبائل (ر.1)

22. نادي لرجم (جهوي 1) - أمل شلغوم العيد (هواة)

23. شبيبة بجاية (ر.2 ) وفاق سطيف (ر.1)

24. مولودية باتنة (هواة) - اتحاد السوقر (ما بين الجهات)

25. شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة (ر.2)

26. أولمبي المدية (ر.2) - مولودية بجاية (ر.2)

27. وداد بوفاريك (هواة) - اتحاد وهران (ما بين الجهات)

28. اتحاد سوف (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1)

29. مثالية تغنيف (ما بين الجهات) - شباب بلوزداد (ر.1)

30. أهلي برج بو عريريج (ر.1) - اتحاد المشرية (ما بين الجهات)

31. أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي (ر.1)

32. أمل الاربعاء (ر.2) - مولودية قسنطينة (هواة)

وستجري مباريات الدور الثاني و الثلاثين أيام 21 و 22 و 23 ديسمبر2019.

نتائج عملية سحب القرعة للدور الـ 16

وفيما يلي نتائج عملية القرعة لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم "2019-2020" في دورها السادس عشر التي سحبت مساء الثلاثاء بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان (الجزائر):

الفائز من اللقاء رقم 4 شباب ميلة - أمل بوسعادة ضد الفائز من لقاء رقم 15. ش.هواري بومدين- شباب الزاوية

الفائز من اللقاء رقم 17. ترجي قالمة - اتحاد الحراش ضد الفائز من لقاء 24 مولودية باتنة - اتحاد السوقر

الفائز من اللقاء رقم 14 نادي بارادو - شباب بئر العرش ضد الفائز من اللقاء 19. مولودية البيض - اتحاد الأخضرية

الفائز من اللقاء رقم 27 من اللقاء رقم 8وداد بوفاريك - اتحاد وهران ا 8. مولودية الجزائر - أولمبي مقران

الفائز من اللقاء رقم 10 ضد الفائز من اللقاء رقم 21. شباب أدرار - نادي تلاغ 21. جمعية عين مليلة - شبيبة القبائل

الفائز من اللقاء رقم 30 ضد الفائز من اللقاء رقم 7.أهلي برج بو عريريج - اتحاد المشرية ضد الفائز من جمعية الخروب - شباب برج منايل

الفائز من اللقاء رقم 18 شباب المشرية - أولمبي أرزيو ضد الفائز من اللقاء رقم 25. شباب بني ثور (هواة) - اتحاد عنابة الفائز من اللقاء رقم 28 اتحاد سوف - اتحاد بلعباس ضد الفائز من اللقاء رقم 2 شباب قرية موسى - وداد تلمسان

الفائز من لقاء. شباب قسنطينة (ر.1) - نجم مقرة (ر.1) - رقم 16 شبيبة الساورة - دفاع تاجنانت

الفائز من اللقاء رقم نادي بارادو - شباب بئر العرش - الفائز من اللقاء رقم 19 مولودية البيض - اتحاد الأخضرية

الفائز من اللقاء رقم 12 مولودية وهران - مستقبل ارزيو ضد الفائز من اللقاء رقم 11 أمل غريس - مولودية وادي الشعبة

الفائز من اللقاء رقم 22 نادي لرجم - أمل شلغوم العيد ضد الفائز من اللقاء رقم 23 شبيبة بجاية -وفاق سطيف

الفائز من للقاء رقم 9 -شباب المرسى- وفاق سورالغزلان ضد الفائز من اللقاء رقم 19 نصر الفجوج (ما بين الجهات)

الفائز من رقم 31أمل الاربعاء (را) - مولودية قسنطينة أمل سباث (جهوي 1) - نصر حسين داي

الفائز من اللقاء رقم 6 جمعية وهران - أمل حيدرة ضد الفائز من اللقاء رقم 3 اتحاد الجزائر - اتحاد خنشلة

الفائز من اللقاء رقم 20 جمعية ال و شلف - اتحاد بني دوالة ضد الفائز من اللقاء رقم 5 اتحاد بومدفع - تضامن سوف

الفائز من اللقاء رقم 26. أولمبي المدية - مولودية بجاية ضد الفائز من اللقاء رقم 29. مثالية تغنيف- شباب بلوزداد .

وتجري هذه اللقاءات ايام 28 و 29 و 20 ديسمبر 2019.