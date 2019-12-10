﻿ النمسا تتبرع بمليوني يورو لدعم ميزانية الأونروا الطارئة رام الله

وقعت الحكومة النمساوية على اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمبلغ مليوني يورو دعما لميزانية الوكالة الطارئة لعام 2019، من أجل مواجهة الأزمة الإقليمية، حسبما أفاد به بيان للأونروا اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان أن "هذا التبرع من النمسا سيعمل على دعم برامج المساعدة النقدية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين الأشد عرضة للمخاطر في سوريا وعلى المساعدة في ضمان تلبية احتياجات أكثر من 20 ألف لاجئ".

وقالت ممثلة النمسا، أستريد وين، أن "النمسا تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، وسيعمل دعمنا على مساعدة شريكتنا الأونروا في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئين الفلسطينيين في سوريا خلال الأزمة الإقليمية الحالية"، مرحبة ببرامج الطوارئ للأونروا التي تؤمن بيئة الحماية للاجئين الفلسطينيين عن طريق المحافظة على سبل الوصول للخدمات الأساسية التي تشمل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية إلى جانب سبل المعيشة.

وبدوره، قال رئيس وحدة علاقات المانحين في الأونروا مارك لاسواوي، "بالنيابة عن الأونروا، أود أن أشكر الحكومة النمساوية على تبرعها السخي لعمليات الأونروا الطارئة في سوريا، ما سيساعد عشرات الآلاف من لاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع في سوريا".

وتواجه الأونروا تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات.