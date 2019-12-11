فاطمة الزهراء بن براهم : على الرئيس القادم الاستجابة لتطلعات الشعب

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم على الدور والمهام الكبيرة التي تنتظر رئيس الجمهورية القادم، على رأسها تلبية مطالب الشعب من خلال سن قوانين تتماشى وتطلعاته ، بالإضافة إلى العمل على استرجاع مكانة الجزائرالحقيقية على المستوى الدولي.

وأوضحت بن براهم التي نزلت ضيفة هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ان انتخابات 12 ديسمبر مهمة جدا ما يستدعي القيام بالفعل الانتخابي من طرف المواطن الذي يفترض أن يثبت وجوده في وطنه.

ونهت المتدخلة في الوقت نفسه عن ما أسمته بالانحرافات السياسية المتمثلة في التعصب للراي و ترك حرية التصويت للجميع دون تدخلات اوعنف.

وفي موضوع العدالة اعتبرت بن براهم ان هذا القطاع قبل 22 فبراير كان يشهد ضغطا كبيرا بفعل الاملاءات والتدخلات اما اليوم فالمعطيات تغيرت و من بينها ترك الحرية للقاضي في إصدار الأحكام ومع ذلك مازال هناك وقت طويل لتحقيق العدالة المنشودة.

ودعت بن براهم في الأخير الى وجوب المحافظة على الهوية الوطنية وتجنب التفرقة وتفويت الفرصة عن المتربصين بالوطن والذين يلعبون على هذا الوتر الحساس في المجتمع الجزائري.

المصدر: الإذاعة الجزائرية