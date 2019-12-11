الجزائر- تونس : الاتفاق على انشاء منطقة ترفيهية على الحدود المشتركة

اتفق مسؤولون جزائريون و تونسيون، أمس الثلاثاء بمدريد على هامش فعاليات قمة كوب 25 ، على تنفيذ مشروع مشترك يهدف الى انشاء منطقة استراحة وترفيه على مستوى المنطقة الحدودية المشتركة.

وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي ، خلال لقاء جمعها، مع نظيرها التونسي مختار الهمامي ، "إن هذا الفضاء سيمكن العابرين للحدود من كلا البلدين من الحصول على قسط من الراحة عند عملية العبور".

من جانبه أشار الهمامي، إلى أنه سيتم إطلاق حزمة مشاريع ثنائية اخرى لمعالجة النفايات وكذلك تطوير الشراكة بين المناطق الحدودية والمدن التونسية والجزائرية.

وتشير البيانات إلى أن قرابة مليون و900 ألف جزائري زاروا تونس، خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2019 ، مقابل مليون و 700 الف تونسي دخلوا الى الجزائر خلال نفس الفترة تقريبا من سنة 2018 .