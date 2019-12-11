إيتوزا : ضمان الخدمة و تعزيزات اضافية هذا الخميس بالعاصمة و الضواحي

افادت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها (ايتوزا) ،اليوم الاربعاء في بيان لها، انها ستضمن خدمة النقل العمومي على مستوى العاصمة و ضواحيها وتعزيزها أكثر على امتداد شبكتها النظامية هذا الخميس.

وحسب المصدر ذاته فان خدمات النقل عبر شبكة "إيتوزا" ستكون بداية من الساعة 5سا و 30 دتستمر الى غاية منتصف الليل و 30 دقيقة.

واوضح بيان المؤسسة ان شبكة ايتوزا ستتدعم ايضا بتعزيزات اضافية على مستوى الاحياء الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا.

ويتعلق الأمر بأحياء عين مالحة وأولاد فايت وبئر توتة وحي الشعيبة و السويدانية و بابا احسن وسيدي عبد الله و دويرة و حوش القازوز والعاليا و الكروش يضيف ذات البيان.