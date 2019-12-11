بلميهوب للإذاعة:نسبة التصويت لدى جاليتنا بالخارج والمكاتب المتنقلة تراوحت بين 20 و30 % إلى غاية الثلاثاء

سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى غاية مساء الثلاثاء نسبة مشاركة تراوحت بين 20 و30 بالمائة على مستوى أفراد الجالية الوطنية بالخارج والمكاتب المتنقلة داخل الوطن مثلما أفاد بة عضو السلطة ومنسق اللجنة الخاصة بالمتابعة والتقييم محمد الشريف بلميهوب.

وقال محمد الشريف بلميهوب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن نسبة التصويت لدى الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وصلت أمس الثلاثاء على الساعة 16.00 إلى 20 بالمائة.

هذا وأكد انه هناك اكثر من 200 مكتب متنقل خاص بالبدو الرحل يمثلون 6 ولايات جنوبية نسبة التصويت فيها تراوحت بين 18 و30 في المائة إلى غاية مساء أمس.

هذا وسجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عديد التجاوزات التي عرفتها الجالية الجزائرية بالخارج بمنع البعض من أداء واجبهم الانتخابي ما فرض على التمثيليات الديبلوماسية تغيير بعض مكاتب التصويت.

وفي هذا السياق عبرت السلطة عن استنكارها لهذه التصرفات الفردية التي لا تمت بروح المسؤولية والوطنية بأي صلة .

المصدر:الإذاعة الجزائرية