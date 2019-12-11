جائزة أفضل لاعب افريقي 2019 للكاف: محرز و بن ناصر و بلايلي في القائمة النهائية

شهدت القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي لموسم 2019، تواجد ثلاثة جزائريين، حسبما كشفت عنه اليوم الأربعاء، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) على موقعها الرسمي.

ويتعلق الأمر بـ: رياض محرز (مانشستر سيتي /إنجلترا)، إسماعيل بن ناصر (نادي ميلان / إيطاليا)، يوسف بلايلي (أهلي جدة / العربية السعودية)، في الوقت الذي تم فيه استبعد المهاجم بغداد بونجاح (السد / قطر)، الذي كان يتواجد في القائمة الموسعة التي كانت تضم 30 لاعبا.

ويتواجد بلايلي أيضا في قائمة المرشحين لجائزة أفضل خمسة لاعبين في فئة أفضل لاعب محلي إفريقي لمنافسات الاندية القارية.

كما يتواجد اسم المدرب جمال بلماضي الذي قاد المنتخب الجزائري للتتويج الإفريقي، في قائمة المرشحين لأفضل مدرب إفريقي 2019، إلى جانب مدرب المنتخب السنغالي، عليو سيسي وكذلك التونسي معين الشعباني، الذي حقق رابطة أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي في النسختين الأخيريتين.

وفيما يتعلق بالمنتخبات، تتواجد الجزائر -المتوجة باللقب القاري بعد 29 عاما من الانتظار- في القائمة إلى جانب مدغشقر، نيجيريا، السنغال وتونس.

وكتبت الهيئة الافريقية: ''القائمة النهائية للمرشحين أعدت بعد عمل منسق بين اللجنة الفنية والتطوير على مستوى الكونفدرالية الافريقية ومجموعة خبراء وإعلاميين وذلك من خلال عملية تصويت أخذ ت بعين الاعتبار مردود كل لاعب في موسم 2019''.

وأضافت الكاف: ''فيما يخص المرحلة الأخيرة من الاستفتاء الذي يتعلق باختيار أفضل لاعب ولاعبة افريقية للموسم، وكذلك أفضل مدرب ومدربة، سيقوم به المدربون أو المدراء الفنيين وقادة المنتخبات الوطنية أكابر للمنتخبات الافريقية .

أما جائزة أفضل لاعب افريقي محلي للمنافسات القارية للأندية، فسيتم اختياره من قبل المدربين وقادة الفرق في مرحلة المجموعات للمنافسات القارية للموسم الجاري''.

وسيجري حفل تسليم الجوائز يوم 7 جانفي 2020 بالغردقة (مصر).