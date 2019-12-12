رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يؤدي واجبه الانتخابي

أدى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, صباح هذا الخميس, واجبه الانتخابي بالمدرسة الابتدائية أحمد عروة ببوشاوي بالجزائر العاصمة في اطار الانتخابات الرئاسية.

حضر بن صالح إلى مركز الانتخاب للإدلاء بصوته في الاقتراع الرئاسي أين حيا الحضور من ممثلي وسائل الإعلام, الوطنية منها و الأجنبية, الذين كانوا بعين المكان لتغطية الحدث, ليقوم بعدها بالتصويت.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مترشحين خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوما, ويتعلق الامر بكل من, رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز, مرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي, رئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر, الوزير الاول الأسبق تبون عبد المجيد, والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, عز الدين ميهوبي.