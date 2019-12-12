الضفة الغربية للقدس : اصابة مسعف واعتقال سبعة فلسطينيين

أصيب رجل إسعاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدة شبان بالاختناق هذا الخميس في رام الله والبيرة فيما اعتقلت تلك القوات سبعة فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ووابل من قنابل الغاز والصوت في حي عين المصباح ومفترق سردا بمحافظة رام الله والبيرة مما أدى إلى إصابة مسعف برصاصة مطاطية وعدد من الشبان بالاختناق.

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبة جامعية من منزلها في حي عين المصباح في مدينة رام الله فيما اعتقلت ستة فلسطينيين آخرين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.