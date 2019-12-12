قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر في 21 جانفي القادم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة، في العام المقبل.

وقال الاتحاد الدولي يوم الأربعاء في بيان رسمي أن قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ستقام 21 جانفي 2020 في السابعة مساء بأحد فنادق القاهرة.

وتقام قرعة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم بتواجد 14 منتخب تأهلوا من الدور الأول، سينضموا إلى 26 منتخبًا، ليكتملوا 40 منتخبًا.

وسيتم تقسيم المنتخبات على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بناء على التصنيف الصادر في ديسمبر 2019.

وينطلق الدور الثاني من تصفيات إفريقيا في مارس 2020 ويختتم في أكتوبر 2021، حيث يشهد الظهور الأول للمنتخب المصري بالتصفيات كونه من المنتخبات الأفضل تصنيفًا في القاهرة.

في الدور الثالث المقرر في نوفمبر 2021، الفرق العشرة الفائزة بمجموعات الدور الثاني ستقسم بالقرعة لمباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة منها